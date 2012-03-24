Жирная пища вызывает воспалительный процесс в организме

Ученые из Великобритании, проведя ряд исследований, обнаружили, что у пациентов с сахарным диабетом второго типа, употребляющих жирную пищу, начинается воспалительный процесс в организме.





В эксперименте приняли участие 54 человека: 15 человек, страдающих ожирением, 12 человек с начальными признаками сахарного диабета, 18 человек с сахарным диабетом 2 типа, а также 9 здоровых человек. Испытуемые употребляли в пищу в ходе исследования исключительно жирную пищу.

Так, в итоге исследователям удалось выяснить, что после употребления жирной пищи уровень эндотоксина - вещества, образующегося при разложении бактерий - у всех участников был повышен. Но у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа, этот уровень был намного выше, чем у здоровых людей, как сообщает Health.