Гастарбайтерам в России грозит принудительное обследование на туберкулёз

Россияне не должны быть заложниками безответственных гастарбайтеров, заражающих население, заявил главный фтизиатр России профессор Петр Яблонский накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, отмечаемого ежегодно 24 марта по инициативе ВОЗ.

Он призвал россиян быть бдительнее и при обнаружении, например в соседней квартире, подозрительных людей обращаться в правоохранительные органы.

"Наша власть имеет право отправить их на обследование в диспансер. Мы не должны быть заложниками этих безответственных людей, которые действительно нас заражают", - сказал он.

"Среди постоянного населения заболеваемость туберкулезом гораздо благополучнее. А вот среди бомжей, мигрантов эта цифра гораздо выше. И это проблема", - сказал Яблонский, передает РИА Новости.

Он считает, что приезжими должна вплотную заняться миграционная служба.

"Кто их к нам пропускает, по каким документам они к нам едут и почему их не обследуют?" - возмутился профессор.

Яблонский рассказал, что готов был бесплатно обследовать мигрантов, которые делали ремонт в возглавляемом им учреждении.

"В назначенный день не пришел ни один рабочий. А потому что они боятся, что у них выявят туберкулез и отправят их лечиться на родину, а они должны деньги зарабатывать. Поэтому их надо обследовать принудительно", - считает фтизиатр.

"АН" писали, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее заявлял, что заболеваемость туберкулезом среди трудовых мигрантов в России почти в 4 раза превышает показатель заболеваемости среди населения России и составляет 247 случаев на 100 тысяч населения. По последним данным Минздравсоцразвития, заболеваемость туберкулезом среди россиян составляет 73 на 100 тысяч населения.