Ученые выяснили, почему некоторые люди предпочитают носить джинсы

Британские ученые из университета Хартфордшира выявили, почему некоторые люди предпочитают носить обычные синие джинсы. В ходе исследования добровольцам предлагали выбрать одежду в зависимости от настроения.

Согласно результатам эксперимента, более половины участников эксперимента в плохом настроении, в состоянии депрессии надевали обычные джинсы. Или выбирали бесформенные платья, балахоны, одежду не по размеру.

В приподнятом настроении одежду из джинсы выбрали лишь треть участников исследования. Находясь в хорошем расположении духа около 62% женщин наряжались в юбку и блузу или платье.

Психологи считают, что в состоянии депрессии людей мало волнует их внешний вид, и они не хотят выделяться. Специалисты советуют при депрессии выбирать вещи яркие, модные, которые поднимают настроение, радуют глаз и ассоциируются со счастьем.