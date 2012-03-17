Доказано: депрессия гораздо вреднее курения

Ученые выяснили, что люди, подверженные депрессии, имеют все шансы получить инсульт, и это несмотря на то, что депрессия является сравнительно слабым для этого фактором, в отличие от гипертонии.



Автор исследования американский доктор Эн Пен доказала, что у пациентов, которые обращаются с жалобами на депрессивное состояние, риск получить инсульт на 45% выше, а риск умереть от него на 55%. Депрессия увеличивает шанс ишемического инсульта, который случается из-за закупоривания кровеносных сосудов и не поступления крови к мозгу.



До этого уже было доказано, что депрессия, или, как мы говорим, беспричинная грусть, может вызвать ожирение, диабет, гипертонию. Но большинство медиков все же считают, что здоровый образ жизни поможет избежать инсульта, даже, если человек постоянно находится в депрессии, - пишут в Твиттере. Ученые утверждают, что депрессия двояко влияет на человека. Во-первых, в этом состоянии выделяется гормон стресса, он вынуждает организм постоянно находиться в подавленном состоянии. Во-вторых, депрессия полностью меняет качество жизни и, отнюдь, не в лучшую сторону. Депрессивные люди чаще употребляют вредную пищу, пьют и курят. В межсезонье депрессии подвержены многие.



Пасмурное небо, сырость и слякоть не способствуют хорошему настроению. Специалисты советуют создавать вокруг себя позитив своими мыслями и поступками. Займитесь дизайном своей квартиры, пообщайтесь с друзьями, сходите по магазинам, наконец. Как уверяют специалисты, человек сам является творцом своего настроения, так давайте творить позитивно.



