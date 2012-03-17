Ребёнок учится лучше, если не боится наказания родителей за плохие оценки

Родители, объяснившие ребенку, что ошибки и, как следствие, плохие оценки, являются частью обучения, могут добиться улучшения успеваемости своего чада, утверждают французские исследователи.





Ученые из Университета Пуатье уверены, если родители и учителя помогают детям относиться к ошибкам и трудностям как к нормальному явлению, то у ребенка начинает лучше функционировать рабочая память, необходимая для обработки и запоминания информации и дальнейшего обучения.

Психологи уверяют, что именно трудности обычно заставляют человека нервничать, в итоге страх ошибки вмешивается в рабочую память.

Эксперты подчеркнули, что в целом для активизации рабочей памяти ребенка достаточно лишь немного повысить самооценку и уверенность в своих силах.