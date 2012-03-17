Ребёнок учится лучше, если не боится наказания родителей за плохие оценки
17 марта 2012, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
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17 марта 2012, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
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