Продукты с наличием трансжиров делают человека агрессивным

Ученые назвали продукты, вызвающие у людей повышенную раздражительность и даже агрессию. Исследователи университета Калифорнии в Сан-Диего в ходе экперимента кормили добровольцев кондитерскими изделиями, предлагали торты, печенье, чипсы. Готовилась еда с применением бульонных кубиков.

Во всех этих продуктах содержатся трансжиры. Напомним, пищевые трансжиры являются продуктом гидрогенизации, которая позволяет делать ненасыщенные жиры твердыми при комнатной температуре. Они присутствуют в большом количестве в маргарине, сдобах и полуфабрикатах.

В ходе исследования, проводимого под руководством Беатрис Голомб, люди, употреблявшие трансжиры, отличались склонностью к конфликтам, раздражительностью, нетерпимостью, агрессивностью.

Эксперты и ранее отмечали влияние употребления продуктов с трансжирами на заболевания сердечнососудистой системы и метаболические расстройства. Неблагоприятное воздействие трансжиров на здоровье выражено повышенным уровнем липидов, изменением резистентности к инсулину, появлением воспаления и окислительных процессов, передает РБК.

Американские ученые намерены продолжить исследования трансжиров. Если предварительные результаты окончательно подтвердятся, исследователи рекомендуют изменить меню в школах и тюрьмах.