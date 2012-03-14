Надо уметь пить, не пьянея

Если у вас намечается важное мероприятие, то накануне его, часа за четыре, надо выпить небольшое количество спиртного. После этого плотно закусить. Потом можно будет пить довольно много — у вашего организма будут ресурсы, чтобы справиться с мощной алкогольной атакой.



Можно за час до употребления алкоголя надо выпить четыре таблетки активированного угля, тоже помогает.

Или другой вариант: за сорок минут до застолья не забудьте выпить по таблетке фестала и аспирина для обеспечения того, чтобы ваш желудок нормально работал. Перед самим пиршеством будет не лишним выпить чашку хорошо заваренного чая или черного кофе. И в кофе, и в чай надо обязательно положить лимон, так как он в сочетании с этими напитками хорошо нейтрализует алкоголь.

Не смешивайте напитки, смешивание разных спиртных напитков вызывает опьянение намного сильнее, чем большие дозы какого-то одного напитка. Страшный коктейль, валящий с ног многих – это шампанское + водка. Вы удивитесь, но, оказывается, пиво запивать водкой можно, а вот наоборот – ни в коем случае, пишет uznayvse.ru.

Главное правило: не забывайте хорошо закусывать.



И самое важное. Не стоит выходить на свежий воздух, чтобы протрезветь. Если человек в полупьяном состоянии выйдет на холод, то он от воздуха может еще больше опьянеть, даже до потери сознания.



