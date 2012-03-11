Женщины спят гораздо хуже мужчин

Шведские медики провели очередное исследование в области сна, в котором приняли участие 1,5 тыс человек. Полученные результаты показали, что женщины спят значительно хуже мужчин.

Они чаще просыпаются ночью, что сказывается на качестве отдыха в целом.

Как отмечает один из авторов исследования, сотрудник Каролинского института в Стокгольме Турбьёрн Окерстедт, виновником этой ситуации является испытываемый на работе стресс, который в сочетании с большей нагрузкой по ведению домашнего хозяйства нарушает нормальный сон. Это приводит к депрессии, сердечно- сосудистым заболеваниям и диабету.

В качестве совета Турбьёрн Окерстедт предлагает не прибегать сразу к снотворному, а попытаться сначала решить проблему с помощью имеющихся методических пособий или обратиться к психологу, сообщает ИТАР-ТАСС.



