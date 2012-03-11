Амбиции укорачивают жизнь человека

Честолюбивые люди не всегда могут похвастаться счастливой жизнью, заявляет профессор Тимоти Джадж из Бизнес-колледжа Мендоза при Университете Нотр-Дама, передают интернет-СМИ.





Ученый уверен, что несмотря на старания и завоевания, амбициозные люди не многим более счастливы остальных. И, оказывается, их жизнь короче.Такое заключение эксперт сделал после наблюдения, которые велись с детства за 717 людьми.

Как и предполагалось, честолюбивые люди учились в хороших вузах, работали в более престижных сферах и больше зарабатывали, но вот умирали раньше менее удачливых и упорных.