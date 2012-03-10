Уголовное дело за мошенничество возбуждено на городскую больницу Ставрополя

В Ставрополе муниципальная больница выставила счёт за одну и ту же операцию и пациентке, и страховой компании. "Наварились" на 6 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, следователи проверяют, единственный ли это случай.

По версии следствия, сотрудники горбольницы в Юго-Западном районе Ставрополя после проведения ей лапароскопической холецистэктомии, потребовали оплатить хирургическую операцию, тогда как ее проведение входит в стоимость медуслуг, оказываемых при наличии полиса.

"После оплаты женщиной в кассу учреждения денежных средств в размере 5 955 рублей, злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению, а впоследствии больницей был выставлен ОАО "Медицинской страховой компании "ЭМЭСК" счет-реестр за законченный случай оказания медицинской помощи, в соответствии с которым денежные средства в размере 7 994 рублей были перечислены на расчетный счет больницы. Данная сумма денег включала в себя оплату за операцию и проведение койко-дней в медицинском учреждении", - сообщает пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю.

Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при оказании медицинских услуг сотрудниками муниципального учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Ставрополя".

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и получение необходимых доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.