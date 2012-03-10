Coca-Cola и Pepsi-Cola могут вызвать рак

Производители Coca-Cola и Pepsi-Cola теперь будут вынуждены изменить традиционный рецепт своих напитков, так как среди ингредиентов газировки обнаружили вещество, которое, как выясняется, вызывает рак.

Канцероген входит в состав карамели, которой подкрашивают воду. Если производители напитков не изменят состав, то уже со следующего месяца на этикетках Coca-Cola, Pepsi-Cola и диетических вариантов этих напитков появится предупреждение об их вреде.

Coca-Cola и Pepsi-Cola начали выпускать в США еще в конце XIX века. Бренд Coca-Cola был самым дорогим в Америке в 2006-2010 годах. Каждую секунду в мире выпивают восемь тысяч стаканов напитка.



