Праздничная магнитная буря была самой сильной за пять лет

Магнитная буря, которая обрушилась на Землю вечером 8 марта и идет до сих пор, стала самой сильной и длительной за пять с половиной лет. Причиной магнитной бури стал выброс солнечной плазмы.



«Это самое интенсивное и самое продолжительное геомагнитное возмущение с декабря 2006 года», – рассказали в центре прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН).



Сначала индекс геомагнитных возмущений Кр, измеряемый сетью магнитных станций, поднялся до 5 единиц , такое возмущение считается бурей. К вечеру 9 марта этот показатель дошел до 7 единиц, что соответствует «сильной магнитной буре».



