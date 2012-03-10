Ученые знают, как быстро сжечь жир

Специалисты из Karolinska Institutet пришли к заключению, что всего шестьдесят минут, потраченные на физическую нагрузку, способствуют возникновению в генах изменений, которые позволяют активировать процесс «скоростного» сжигания жира.



Ученые проводили изучение эпигенетических изменений, которые происходят в клетках мышц, когда мы занимаемся физическими упражнениями. С этой целью при помощи биопсии ученые брали образцы клеток из бедренных мышц у восьми добровольных помощников, которые вели малоподвижный образ жизни, сообщает newsmax.com.ua.



Данную процедуру проводили до начала тренировки и спустя тридцать минут после занятий. В итоге специалистов удивило то, что эти изменения происходят очень быстро.



