Ученые установили, что мороженое влияет на человека как наркотик

Американские ученые установили, что регулярное употребление мороженого подростками может привести к зависимости. Ученые из Орегонского исследовательского института провели исследование, в котором участвовал 151 подросток в возрасте от 14 до 16 лет.

Несколько недель ученые угощали добровольцев шоколадными коктейлями, в состав которых входило мороженое. Масса тела у каждого из подопытных была в пределах допустимой нормы. Подросткам показывали картинки с изображением молочного коктейля. После этого их мозг исследовали с помощью магнитно-резонансной томографии.



Всем детям коктейли нравились. Но те подростки, которые накануне съели мороженое, наслаждались угощением меньше, чем остальные добровольцы. В связи с этим им требовалось большее количество коктейля, чтобы испытать такое же удовольствие, как и не употреблявшие мороженое подростки.

Руководитель исследования Кайл Бюргер подчеркнул, что данные эксперимента подтверждают теорию, что злоупотребление жиро- и сахаросодержащими продуктами питания способно искажать ответ мозга на них, аналогично тому, как это происходит при употреблении наркотиков.