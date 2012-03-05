Японские ученые выявили, что витамин Е может оказывать негативное влияние на кости.Исследователи из университета Кэйо (Keio University) в Токио провели эксперименты с мышами, передает ВВС.

Согласно результатам исследования, у грызунов, получавших эти добавки с витамином Е, зафиксированна потеря костной массы. Группа ученых, руководимая доктором Сю Такеда, определила, что большинство форм витамина Е стимулируют выработку клеток, разрушающих кости.

Известно, что самая распространенная форма витамина Е - альфа-токоферол. Врачи назначают пациентам этот витамин чтобы снизить риск болезней сердца, рака, катаракты и возрастного снижения умственных способностей. Но у этого витамина и оказалось не совсем полезное действие.

Он вмешивается в баланс разрушения и построения новой костной ткани. Когда кость разрушается, специальные клетки-остеокласты помогают высвободиться минеральным веществам, которые впоследствии перерабатываются в ходе так называемой резорбции, пишет meddaily.ru . По словам экспертов, если витамин D способствует росту костной ткани, то альфа-токоферол, наоборот, - разрушению.

О роли витамина Е, содержащегося в растительных маслах, зеленых овощах, злаках, орехах на костные ткани практически ничего неизвестно. Поэтому японские ученые задались целью выяснить, в чем же заключается его действие.

Как показал эксперимент с генетически измененными грызунами, снижение уровня витамина Е приводило к активному росту и увеличению костной массы.Если же обычным мышам давали витамин Е, то через восемь недель у них отмечалось сокращение костной массы на 20%. Из этого был сделан вывод: альфа-токоферол стимулировал синтез клеток-предшественников остеокластов - первый шаг в формировании остеокластов.