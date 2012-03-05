Россельхознадзор запретил ввоз скота в РФ из стран Евросоюза с 20 марта

Импорт в Россию живого крупного и мелкого рогатого скота из ЕС запрещён с 20 марта. По данным Россельхознадзора, в Европе - вспышка заболеваний, вызванных вирусом Шмалленберг, который способен поразить костный мозг.

Как сообщает Россельхознадзор, такие меры приняты в связи с тем, что в ряде стран Европейского союза "сложилось крайне серьезное эпизоотическое положение из-за вспышки заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг, и широким распространением другого вирусного заболевания - блютанга".

"Однако, несмотря на серьезность ситуации, до настоящего времени Россельхознадзор не получил от Евросоюза запрошенную еще в январе информацию о принимаемых противоэпизоотических мерах, а также материалов сопутствующих научных исследований", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Это обстоятельство, а также то, что нарушения требований при экспорте живых свиней в Россию продолжаются, а убедительных гарантий безопасности ввозимых с территории Евросоюза животных нет, Россельхознадзор счел необходимым принять дополнительные меры по защите от заноса возбудителей опасных заболеваний. В связи с этим и принято решение приостановить с 20 марта импорт живого крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней из стран Евросоюза.

По этой причине Россельхознадзор пригласил в Москву представителей компетентных служб Еврокомиссии для обсуждения создавшегося положения, а также вопроса о безопасности поставок белковых кормов животного происхождения.

Напомним, ранее, 13 февраля Россия была вынуждена вернуть поставщикам 634 головы свиней, ввезенных из Евросоюза.

Причина возврата - в отсутствии исследований, проведение которых необходимо для того, чтобы отправлять животных в Россию. Это условие содержится в парафированных обеими сторонами ветеринарных сертификатах

По информации, размещенной на сайте Россельхознадзора, заболеванию, вызванному вирусом Шмалленберг, подвержены овцы, козы и крупный рогатый скот. Эпизоотическое расследование показало, что вирус распространяется кровососущими насекомыми. У ягнят, козлят и телят, родившихся от зараженных вирусом Шмалленберг матерей, высока частота врожденных дефектов суставов и шейного отдела позвоночника. Гибель молодняка в пораженных стадах составляет от 20 до 50 процентов.