Мужчины, которым нравится большая грудь, имеют отклонение

Ученые выяснили, что мужчины, которым нравятся женщины с пышными формами и особенно большой грудью, имеют отклонение (макрогинофилия). Психологи поясняют, что истоки макрогинофилии уходят к самому раннему детству.

Во младенчестве возле материнской груди маленькие мальчики - будущие мужчины чувствовали себя защищенными. Состояние покоя и комфорта они и продолжают искать во взрослой жизни.

Сексологи поддерживают психологов. Они также считают, что любовь к большой женской груди вызвана у сильной половины человечества впадением в детство.

А женщины все равно хотят увеличить грудь. За последние 5 лет операции по увеличению груди сократились всего на 6%. В США количество таких операций не уменьшилось даже во время кризиса. В Великобритании спрос на большую грудь даже растет.

Новое исследование показало, что почти половина молодых девушек в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет предпочли бы иметь большую грудь, а не высокий уровень интеллекта. Причем девушки даже не скрывают, что красивое тело для них важнее ума.