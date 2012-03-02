Суд признал врача виновной в смерти 21-летней беременной во Владимирской области

В городе Юрьев-Польский, что в 70 км к северо-западу от столицы Владимирской области, опытная акушер-гинеколог сгубила 21-летнюю роженицу невмешательством в тяжелое течение беременности на позднем сроке.

Суд признал в пятницу 52-летнюю Елизавету Федулову - врача Юрьев-Польской райбольницы в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

"Следствием и судом установлено, что 29 апреля 2010 года в акушерское отделение Юрьев-Польской больницы была госпитализирована 21-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии беременности со сроком 38 недель. После осмотра женщины Федулова диагностировала наступление тяжелого осложнения беременности, что требовало назначения и проведения пациентке ряда неотложных медицинских процедур, привлечения к оказанию медицинской помощи анестезиолога-реаниматолога, собрания консилиума врачей с целью решения вопроса об оперативном родоразрешении в течение 2-4 часов", - сообщает пресс-служба СКР на ведомственном сайте.

Однако врач недооценила тяжесть состояния здоровья роженицы и избрала выжидательную, пассивную тактику лечения. Только на 3-и сутки после резкого ухудшения состояния здоровья роженицы и угрозы жизни ребенку при вмешательстве завотделением больницы женщине была проведена операция.

После рождения ребенка у потерпевшей возникли осложнения, связанные с прогрессированием заболевания. В тяжелом состоянии она была переведена в областную клиническую больницу, где 19 мая 2010 года скончалась.

Приговором суда Елизавете Федуловой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права в течение 2-х лет заниматься медицинской деятельностью.