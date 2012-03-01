Уборка снега может привести к сердечному приступу

Больные с сердечными заболеваниями не в состоянии компенсировать повышенную потребность своего организма в кислороде при вдыхании холодного воздуха. Уборка снега и другие, на первый взгляд безобидные, действия на улице могут быть опасны.



Эти выводы сделали ученые Пенсильванского университета. "Исследование может помочь нам понять, почему холодный воздух является триггером коронарных заболеваний", - говорит профессор Лоуренс Синоуэй, директор Института сердца и сосудов при университете. Вдыхание холодного воздуха во время ношения тяжелого портфеля, сумки с ноутбуком, уборки снега и т.д. может вызвать неравномерное распределение кислорода через сердце.

Здоровый организм обычно борется с этим и перераспределяет кровоток так, чтобы сердце продолжало функционировать должным образом. У людей, страдающих сердечными заболеваниями, например ИБС (ишемическая болезнь сердца), организм не справляется с данной проблемой. При низкой температуре нагрузка на сердце возрастает, а число случаев смерти от сердечного приступа достигает пика в зимний период.



Ученые наблюдали за здоровыми молодыми людьми в возрасте 20 лет и добровольцами, достигшими 60 лет. Для измерения функционирования сердца во время тренировки испытуемые выполняли изометрические (статические) хваты рукой, которые обычно повышают кровяное давление. Их просили сжимать некоторые предметы и удерживать их в течение двух минут, обеспечивая этим последовательную нагрузку на сердце. В результате ученые установили, что было некое несоответствие "спроса и предложения" кислорода в левом желудочке, хотя сердце еще было способно нормально функционировать, сообщает «РБК».

"Полученные данные показывают, что организм здоровых людей может адекватно перераспределять кровь к внутренней оболочке сердца во время комбинированного стимулирующего воздействия холодного воздуха при вдыхании и изометрического упражнения", - заявили ученые.







