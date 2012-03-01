Российские ученые создали лекарство против гепатита C

Уральские ученые создали лекарство против гепатита С. В сентябре 2012 года Уральский центр фармацевтических технологий и завод "Медсинтез" намерены запустить лекарство в производство.

Как отметил член наблюдательного совета Уральского фармацевтического кластера Александр Петров, название нового лекарственного средство - "Профеталь". Препарат состоит из интерферона и альфафетопротеина, который может выводить вирус из клеток, передает Интерфакс. Отмечается, что препарат не обладает побочными действиями. Это обусловлено тем, что альфафетопротеин является природным белком, содержащимся в крови беременных женщин.