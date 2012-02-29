Татьяна Голикова утвердила список редких заболеваний

Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова заявила, что в России утвержден перечень редких заболеваний, носители которых будут пожизненно обеспечены лекарствами и лечением за счет государства.

Пока в перечень редких (орфанных) заболеваний входят 230 наименований. Список размещен на сайте Минздравсоцразвития РФ. В перечень вошли все заболевания, которые в соответствии с критерием «не более 10 случаев на 100 тысяч населения» можно отнести к редким, независимо от того, существуют ли на сегодняшний день методы лечения и лекарственная терапия.

«Этот перечень будет корректироваться и дополняться», - пояснила Татьяна Голикова.

По словам министра, на стадии согласования находится еще один список, в который вошло 24 редких заболевания, угрожающих жизни и приводящих к инвалидности. Это болезни, которые лечатся, терапия направлена на устранение не симптомов, а патологического процесса. Перечень будет утвержден на федеральном уровне. В настоящее время он проходит этап согласования в ведомствах.