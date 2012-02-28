В Москве появятся амбулаторные центры, созданные на базе поликлиник

Амбулаторные центры появятся в Москве в 2012 году. Их создадут на базе столичных поликлиник. Амбулаторные центры создаются в каждом административном округе. Всего их будет 47.

На каждый центр будут замыкаться четыре-пять поликлиник. Сейчас комплексы оснащают медицинским оборудованием, пишет РБК. Департамент здравоохранения Москвы отмечает, что в 2011г. было закуплено 22 тыс. единиц компьютерной техники, которая будет поставлена в учреждения здравоохранения в I квартале 2012 г.