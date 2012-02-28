Учёные обнаружили две новые группы крови

Американские ученые обнаружили две новые группы крови по типам Ланжерейс (Langereis) и Джуниор (Junior). Langereis-негативна или кровь Junior-позитивна - это знание может однажды стать вопросом жизни и смерти человека.

Исследователи из Университета Вермонта идентифицировали на поверхности красных кровяных телец два белка, ответственные за эти новые групповые системы крови. Руководитель исследования Брайн Бэллиф признает, что проблема несовместимости крови типов Langereis и Junior при переливании крови встречается редко, но некоторые этнические популяции имеют повышенный риск такой несовместимости, пишет журнал АВС.

Бэллиф привел пример: "Более 50 тысяч японцев имеют Junior-негативную кровь и поэтому могут столкнуться с проблемами при гемотрансфузии и с несовместимостью крови беременной женщины и плода".

Впервые антигены Джуниор и Ланжерейс были выделены около 10 лет тому назад у беременной японки, которой грозил выкидыш из-за непонятной несовместимости с группой крови плода. Американским ученым удалось обнаружить два новых белка-антигена на поверхности эритроцитов, которые и определяют группу крови по данным типам.

Этим белкам дали название ABCB6 и ABCG2. Соответственно, общее количество известных ученым белков, отвечающих за принадлежность крови человека к той или иной группе, составляет 32. Биолог уверен, что это не предел. Исследователи отметили, что белки ABCB6 и ABCG2 также связаны с невосприимчивостью организма к антираковым лекарственным препаратам. Это может стать толчком к исследованиям новых методов антираковой терапии.