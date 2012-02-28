Онищенко: В России эпидемии гриппа нет

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил во вторник, что в России заболеваемость гриппом растет, однако эпидемии нет, а в целом по стране заболеваемость гриппом находится на доэпидемическом уровне.



Главный государственный санитарный врач сказал, что "эпидемический подъем - на умеренном уровне. В целом по стране заболеваемость гриппом - на доэпидемическом уровне".



По словам Геннадия Онищенко, только в двух субъектах и шести городах России превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРЗ и гриппом, в частности, подъем заболеваемости отмечен на Сахалине и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также городах: Петрозаводск, Оренбург, Ханты-Мансийск, Якутск, Благовещенск и Биробиджан.



Он отметил, что в Москве заболеваемость ОРЗ и гриппом снижается. За минувшую неделю в столице заболели более 80 тысяч человек, из них 58,6% - дети. За прошедшую неделю в столице с ОРВИ и гриппом в больницы попал 171 человек. Он также рассказал, что "в Москве отмечено превышение на 12% эпидпорогов заболеваемости ОРЗ и гриппом среди детей в возрасте от трех до шести лет".



Кроме того, по данным главы Роспотребнадзора, на минувшей неделе на карантин из-за простудных заболеваний в 11 регионах РФ были полностью закрыты 17 школ, в 18 регионах - 22 детских сада. В 37 субъектах РФ на карантин частично закрывали 149 школ и 164 детских сада.



Однако он отметил, что среди простудных заболеваний вирусы негриппозной этиологии пока преобладают, "доля гриппозных вирусов выросла с 5,7% до 29%", - цитирует Онищенко Интерфакс.