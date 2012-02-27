Поститься нужно без вреда своему здоровью

Врачи обратили внимание: неграмотный подход к постному меню может серьезно ухудшить состояние здоровья и вызвать обострение некоторых заболеваний. Доказано – резкий отказ от белковой пищи может превратить весеннюю простуду в опасную пневмонию…



Обязательно включайте в меню продукты (разумеется, из перечня разрешенных), богатые белком. Это грибы и бобовые. Учтите, что разные сорта грибов по-разному усваиваются организмом: если у вас есть какая-либо ферментная недостаточность, откажитесь от грубых грибов – таких, как вешенки или белые. Лучше включить в рацион шампиньоны, грузди (или шиитаке), опята. Грибы ешьте не чаще 2-3 раз в неделю.



Что касается бобовых культур, то здесь тоже не все просто: многие из нас имеют проблемы с усвоением некоторых сортов фасоли. Зато горох (особенно свежезамороженный зеленый горошек) усваивается почти у всех. Для того, чтобы устранить дефицит белка, достаточно съедать около 300 г приготовленного горошка в сутки.



Обязательны в меню свекла, гранат, шпинат, ревень, черный изюм, поскольку они содержат железо. Изюм улучшает работу сердца и печени, содержит полифенолы и антиоксиданты.



Во время Великого Поста есть дни послабления, когда всем верующим разрешено есть рыбу и пить вино. Вообще-то, вино можно пить в любой день, оно же не содержит никаких животных компонентов. Но с учетом и без того напряженной работы организма перегружать его алкоголем все-таки не стоит, советует medikforum.ru.



Часто спорят о том, можно ли включать в меню морепродукты? Формально – да, ведь с древних времен все креветки, осьминоги и прочие устрицы считаются в христианстве… растениями.



И , как ранее писали «АН», чаще перекусывайте постными хлебобулочными изделиями, фруктами, овощами. Поскольку основу постного меню составляют углеводы, то инсулиновая система организма работает, что называется, на износ. И единственный способ помочь ей – уменьшить объемы пищи при увеличении числа ее приемов. Только при таких условиях можно избежать «инсулинового маятника».





