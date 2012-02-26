Внезапная смерть чаще всего наступает в определенное время суток

Внезапную смерть стимулирует аритмия – нарушение работы сердца, которое оказывается столь сильным и внезапным, что оно просто останавливается. В результате нового исследования установлено, что риск неожиданно умереть существенно варьируется в зависимости от времени суток.



Наибольший риск внезапной сердечной смерти наблюдается в начале дня, потом он довольно существенно снижается, а к вечеру идет его рост. Связано это в первую очередь с различием в химическом составе нашей крови, из-за чего сердечный ритм колеблется в ходе 24-часового цикла. Ученые нашли особый белок, получивший название Klf15, выработка которого находится под контролем наших внутренних биологических часов.



Белок влияет на состояние так называемых ионных каналов, которые контролируют наше сердцебиение. Группа мышей была генетически модифицирована для того, чтобы производить большее количество данного вида белка. В результате риск внезапной сердечной смерти у них возрос в несколько раз. В результате экспериментов был выявлен механизм изначально заложенной электронной нестабильности работы сердца. То есть аритмия, которая может проявляться в течения дня, и которая вызывает внезапную остановку сердца, уже запрограммирована в организме… мышей. Организм человека и мыши существенно отличается по внутреннему строению и взаимодействию органов, и в связи с этим до конца не ясно, будет ли тот же самый феномен наблюдаться и у людей.



Как говорят ученые, данное открытие позволяет предположить, что если существует возможность определить математически аритмические колебания, и высчитать их силу и динамику, то можно будет с помощью компьютерных программ выявить людей, которые подвергаются повышенному риску внезапной сердечной смерти, сообщает medlinks.ru.

Более того, если такая компьютерная модель будет построена, то врачи смогут даже высчитать время, когда следует ее ожидать, и тем самым смогут предотвращать ее.





