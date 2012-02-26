Сок красного винограда помогает улучшить память

Ученые в США выявили, что сок красного винограда помогает сохранить память. Американские специалисты провели исследование, в котором принимали участие добровольцы с частичной потерей памяти.

Участников эксперимента разделили на две группы. В течение 12 недель одним из них давали натуральный виноградный сок, а второй половине участников – плацебо. Три месяца участникам предлагали пройти тест на интеллект.

По итогам исследования оказалось, что у участников, употребляющих сок красного винограда, тесты выполнены лучше. Ученые предполагают, что положительное действие на память человека оказывают антиоксиданты, содержащиеся в мякоти и в кожуре винограда.