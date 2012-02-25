Манекенщицы виноваты в полноте женщин

На основе исследований ученые сделали вывод , что мнение о том, что худосочные модели подиумов мира делают из девушек анорексичек, было неверным. Выяснилось, что, гладя на тонкие тела моделей, девушки по непонятным причинам перестают следить за своей фигурой.



Во время исследования данной теории ученые наблюдали необычную реакцию девушек на снимки худощавых моделей. Во время просмотра снимков с моделями, девушки довольно пышных объемов были уверены, то они выглядят точно так же как модель на снимке. Соответственно они в очередной раз для себя убедились в том, что им совершенно не нужна диета, хотя это вовсе не так, сообщают «Новости по максимуму».



Подобная ситуация была и во время показа снимков любимых кумиров испытуемых. Когда девушки видели своего кумира в пышном теле, они понимали, что их тела схожи и им не требуется диета.



