В Японии изобретены очки для незрячих

Один из крупнейших мобильных операторов Японии разработал специальные очки для слепых и слабовидящих, которые могут снабжать своего владельца необходимой информацией о его местоположении. Возможно, что в продаже они появятся уже в ближайшие годы.

Система поддержки людей с проблемами зрения использует беспроводное подключение к Сети и технологию облачных вычислений. Установленные на гаджетах миниатюрные камеры передают заснятые изображения для анализа на специальный сервер, потом очки устно сообщают своему владельцу необходимую информацию, сообщает Вести.ру. Система способна, например, подсказать дорогу, зачитать надписи на указателях и предупредить о препятствиях. Чтобы воспользоваться системой поддержки, владельцу очков надо просто повернуться в интересующем его направлении.



