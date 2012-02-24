Мужчины не умеют пользоваться изделием №2

Международная группа исследователей пришла к выводу, что неправильное использование презервативов чрезвычайно распространено во всех регионах мира и является серьезной проблемой здравоохранения.



Группа по исследованию использования презервативов Института Кинси при Университете Индианы объединила более 20 ученых из разных стран. В течение более 10 лет они провели многочисленные исследования на эту тему и опубликовали их в специальном выпуске научного журнала Sexual Health.

Согласно выводам ученых, многие люди используют презервативы неправильно. Исследования, которые проводили медики, вскрыли действительно вопиющие факты: например, среди тысячи попавших на прием к венерологу пациентов в США четверть использовала презервативы, которые были предварительно развернуты перед употреблением. При этом от них шли жалобы, что презервативы рвутся (у 40% мужчин и у 30% женщин) — что и немудрено, так как тонкий латекс рассчитан на несколько иные нагрузки. Еще 10% надевали наизнанку и потом выворачивали, а около 4% умудрилось использовать одно резиновое изделие несколько раз подряд. Свыше половины всех опрошенных в большинстве исследований неправильно снимали презерватив, а от 20 до 50% не использовали его на протяжении всего полового акта. Причем это характерно для жителей как развивающихся, так и экономически развитых стран.

По мнению ученых, обучение населения правильному применению презервативов сыграет критическую роль в профилактике распространения ВИЧ-инфекции и снижении количества нежелательных беременностей.

Исследователи считают, что повысить роль средств защиты в профилактике инфекций, передаваемых половым путем, можно с помощью общественного образования, информационной кампании в интернете и консультирования людей в лечебных учреждениях.

Самый старый презерватив, дошедший до наших дней, найден в Лунде, Швеция и датируется 1640 годом. В Советском Союзе презервативы производили на Баковском заводе резиновых изделий, причём производство начали при прямом патронаже Лаврентия Берии. Оно называлось «изделие номер два», поскольку изделием номер один в продукции завода считался всё-таки противогаз.