Прокуратура взялась за вакцинацию воспитателей и учителей

Ставропольская краевая прокуратура возбудила 10 дел об административных нарушениях в отношении руководителей детсадов и школ столицы Южного федерального округа об обязательной вакцинации работников образовательных учреждений, сообщает в пятницу ведомство.



С конца 2011 года прокуратура Ставрополья поручила городским надзорным органам внимательно следить за безусловным исполнением требования закона об обязательной вакцинации работников образовательных учреждений, которое в первую очередь направлено на защиту здоровья детей и подростков от заражения инфекционными заболеваниями, от эпидемий этих заболеваний в местах их массового скопления, в первую очередь – в детских садах и школах.



"Проверками, проведенными по данному вопросу в январе-феврале 2012 года прокуратурой города Пятигорск, установлено, что нарушения законодательства в указанной сфере в городе носят распространенный характер. Педагогические работники нередко уклоняются либо прямо отказываются от обязательной вакцинации, что в случае их заболевания может поставить детей под угрозу инфицирования. Руководители образовательных учреждений, в свою очередь, не всегда проявляют настойчивость и требовательность к подчиненным, а управление образования администрации города не осуществляет надлежащего контроля за муниципальными образовательными учреждениями", - сообщает пресс-служба прокуратуры СК.

В результате, прокурор Пятигорска возбудил за нарушение закона об эпидблагополучии населения административные дела на 10 руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений города, и погрозил пальчиком пятигорскому управлению образования, предписав ему устранить недочеты и наказать виновных.

Кроме того, материалы проверки направлены в теруправление Роспотребнадзора для использования.

"АН" писали, что сейчас уже в ряде регионов ситуация по гриппу и ОРВИ крайне тяжелая. Роспотребнадзор в понедельник сообщил, что в трех регионах и десяти городах было зафиксировано превышение эпидпорогов.