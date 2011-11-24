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24 ноября 2011, 17:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта gigamir.net

На долю ОРВИ приходится около 90% случаев всех инфекционных болезней. При появлении основных симтомов - температуры, лихорадки, слабости, першения в горле даже не возникает сомнений по поводу диагноза.

Однако врачи призывают не делать поспешных выводов и не заниматься самолечением, особенно самостоятельным лечением детей. Не исключено, что развивается другое заболевание, напоминающее по своим признакам ОРВИ.

Как объясняют медики, у детей особое строение верхних дыхательных путей: ткани их гортани "рыхлые", в них много жировой клетчатки. В связи с этим может возникнуть такое заболевание, как ложный круп.

"В таком случае необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы снять отёк," - говорит профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог ФГУ "Научно-исследовательский институт пульмонологии" ФМБА России Сергей Бабак, передаёт RBK.

Под маской ОРВИ может скрываться также коклюш.

"Эта болезнь сопровождается резким сухим и приступообразным кашлем, во время приступа вдох становится короче выдоха. Кашель может вызвать угрожающую жизни острую дыхательную недостаточность у детей. В таком случае без помощи врача не обойтись," - комментирует Бабак.

По словам медиков, С ОРВИ можно спутать острый бронхит. Зачастую даже специалисты не сразу могут идентифицировать болезнь.

"Эти болезни имеют разные тактики лечения. При ОРВИ - одна, а при остром бронхите - другая (применяются противовирусные и бронхорасширяющие препараты). Самое главное - уметь их отличить, чтобы правильно лечить. Если у человека при простуде отсутствует кашель, то вероятнее всего - это ОРВИ, а в случае появления высокой температуры, кашля, отхождения мокроты, небольшой одышки - это острый бронхит", - объясняет профессор.

При первых симптомах недомогания врачи рекомендуют соблюдать постельный режим, сделать горячую ванну для ног, остаться несколько дней дома, а не переносить болезнь на ногах, это чревато осложнениями.

Но и "безобидная" ОРВИ требует внимания. Полезно обильное питье (минеральная вода, чай с лимоном, вареньем, компот), полноценное и регулярное питание, несмотря на отсутствие аппетита. По словам врачей, в первые два дня сбивать температуру не рекомендуется, так как это нормальная защитная реакция организма на вирусную инфекцию.

Если спустя 2 дня температура по-прежнему будет высокой (38,5 градуса) и появится кашель, отхождение мокроты, боль в боку и в районе грудной клетки, то следует обратиться к врачу.

Высокая температура может вызвать отек головного мозга. Есть также вероятность развития пневмонии. Своевременное лечение поможет остановить развитие болезни.