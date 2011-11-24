В России на онкологические программы выделят более 27 млрд рублей

//Здоровье

24 ноября 2011, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России на онкологические программы до 2015 года планируется выделить более 27 миллиардов рублей.



По словам Татьяны Голиковой, в России с 2009 года реализуется онкологическая программа, направленная на снижение смертности от онкологических заболеваний. До 2011 года в этой программе участвовали 35 регионов, и на эти цели было выделено из национального проекта "Здоровье" более 19 миллиардов рублей. В 2012 году программа должна реализовываться еще в 15 регионах России, а до 2015 года в ней должны принять участие все регионы.



На Всероссийском совещании онкологов по реализации онкологической программы министр здравоохранения сказала, что "на завершение программы до 2015 года планируется выделить 27,5 миллиарда рублей", - цитирует министра РИА Новости.



Татьяна Голикова отметила, что смертность от онкологических заболеваний в России в последние годы начала снижаться. По сравнению с 2009 годом в 2010 году она снизилась на 0,9%, а за 9 месяцев 2011 года смертность снизилась еще на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.