Ученые: Экстракт сосны поможет мозгу восстановиться после травмы

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22 ноября 2011, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Сосна давно известна целебными свойствами не только в народной, но и в традиционной медицине. Повсеместно используется отвар из почек сосны, экстракт из хвои, а также зеленые шишки.

Новозеландские медики обратили внимание на кору сосны, экстракт которой поможет при восстановлении памяти после травм или тяжелых сотрясений мозга.

Исследователи провели эксперимент с 60 добровольцами: волонтеры, пережившие тяжелые травмы мозга три месяца пили экстракт из коры сосны Enzogenol. После пройденного лечения, по словам самих пациентов, у них значительно улучшилась память: они перестали забывать имена знакомых и маршруты передвижения.

Отметим, что ранее после таких травм приходилось назначать только медикаментозное лечение.