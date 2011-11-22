Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Ученые: Экстракт сосны поможет мозгу восстановиться после травмы

22 ноября 2011, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Сосна давно известна целебными свойствами не только в народной, но и в традиционной медицине. Повсеместно используется отвар из почек сосны, экстракт из хвои, а также зеленые  шишки.
Новозеландские медики обратили внимание на кору сосны, экстракт которой поможет при восстановлении памяти после травм или тяжелых сотрясений мозга.
Исследователи провели эксперимент с 60 добровольцами: волонтеры, пережившие тяжелые травмы мозга три месяца пили экстракт из коры сосны Enzogenol. После пройденного лечения, по словам самих пациентов, у них значительно улучшилась память: они перестали забывать имена знакомых и маршруты передвижения.
Отметим, что ранее после таких травм приходилось назначать только медикаментозное лечение.
ЕП

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Екатеринбурге прошёл детский крестный ход. Полторы тысячи детей, в том числе и совсем малыши и на инвалидных колясках, прошли под дождём 8 километров, чтобы помолиться…

//новости ан

18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…

Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован…