Жизненно необходимые и важные лекарства в 2012 году из аптек не исчезнут

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21 ноября 2011, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Жизненно необходимые и важные лекарства в 2012 году из российских аптек не исчезнут. В будущем году лекарства из списка ЖНВЛП, цены на которые не будут перерегистрированы, останутся в продаже.

Федеральная служба по тарифам РФ опровергла появившуюся ранее информацию о том, что отказы в перерегистрации действующих цен на препараты из списка ЖНВЛП приведут к их изъятию из обращения с 1 января 2012 года и, соответственно, к их дефициту.

В ведомстве уточнили, что срок действия зарегистрированных цен на ЖНВЛП не ограничен.



Ранее стало известно о том, что ФСТ не разрешила российским компаниям - производителям ЖНВЛП повысить в 2012 году на них цены даже на прогнозируемый Минфином уровень инфляции в размере 6 процентов. Причиной отказа стало, по версии ведомства, нарушение компаниями методики установления цен на препараты, а также превышение предлагаемой производителями к регистрации предельной отпускной цены над средневзвешенной фактической ценой на лекарства за 2011 год, сообщает medportal.ru.



На ЖНВЛП приходится больше половины российского фармацевтического рынка. С 1 апреля 2010 года на эти препараты введено регулирование цен.