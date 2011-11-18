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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Три чашки кофе в день снизят риск развития рака кожи

18 ноября 2011, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Профессор Фенджу Сонг из Медицинской школы Гарварда выявил связь между употреблением кофе и заболеваемостью раком кожи. Ученые в течении 20 лет анализировал  данные 113000 мужчин и женщин. 

По данным исследования, у тех людей, кто предпочитает кофе крайне редки  случаи базалиомы – новообразований из базального слоя кожи, занимающих промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными опухолями, передает Росбалт.

У женщин употребление трех чашек кофе в день  снижает риска базалиомы на 20%, а у мужчин – на 9%.
Связи между употреблением кофе и другими, более опасными видами опухолей не обнаружено.

Шведские ученые доказали, что ежедневное употребление кофе снижает риск развития инсульта.  Согласно результатам иссдедования учёных из Каролинского института в Стокгольме, у женщин которые ежедневно выпивали как минимум чашечку кофе, риск стать жертвой инсульта был снижен на 22–25%.

ИЧ

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