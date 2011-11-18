Открыто новое полезное свойство чеснока - он защищает сердце

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18 ноября 2011, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали еще одно полезное свойство чеснока - оказывается, чеснок является универсальным средством, противостоящим разрушению тканей сердца, которое чревато сердечным приступом

Как пишет The Daily Mail, в чесноке содержится ингредиент - диаллил трисульфид, который предотвращает разрушение тканей сердца, чреватое сердечным приступом, сообщают сетевые СМИ.

Исследователи провели опыты на мышах, имевших повышенный риск повреждений сердца в виду заблокированных коронарных артерий. В итоге, введение соединения прямо перед тем, как восстанавливался кровоток, сокращало объем пострадавшей ткани сердца почти на две трети.