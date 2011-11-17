Минздрав выпустил Коня Долбака на улицы Москвы для борьбы с курением

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17 ноября 2011, 20:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВ "Аврора" с сайта ria.ru

Минздравсоцразвития РФ "сделало ход конём" в борьбе с курением: о вреде табака москвичам в четверг, в Международный день отказа от курения рассказывал необычный герой - Конь Долбак, сообщила пресс-служба министерства.

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире курением обусловлены 90% смертей от рака легких, 75% - от хронического бронхита и 25% - от ишемической болезни сердца.

"Всем известно, что капля никотина убивает лошадь. Так кому как ни ей бороться с курением? Именно поэтому 17 ноября в Международный День отказа от курения Минздрав России представил нового супергероя - борца с курением Коня Долбака", - говорится в сообщении на сайте ведомства.