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//Здоровье

Великобритания может законодательно запретить курение в автомобилях

16 ноября 2011, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта autotat.ru
Фото с сайта autotat.ru

Британская медицинская ассоциация, в заботе о здоровье нации, обратилась к правительству страны с требованием законодательно запретить курение в автомобилях.

Медики приводят данные исследований, которые показывают, что концентрация дыма в машинах может быть слишком высока из-за небольшого пространства, а концентрация вредных веществ в 20 раз превышать показатель, чем в накуренном баре, передаёт BBC.

Особому риску в таком случае подвергаются дети и пожилые люди. 

ЛБ

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