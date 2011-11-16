Великобритания может законодательно запретить курение в автомобилях

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16 ноября 2011, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта autotat.ru

Британская медицинская ассоциация, в заботе о здоровье нации, обратилась к правительству страны с требованием законодательно запретить курение в автомобилях.

Медики приводят данные исследований, которые показывают, что концентрация дыма в машинах может быть слишком высока из-за небольшого пространства, а концентрация вредных веществ в 20 раз превышать показатель, чем в накуренном баре, передаёт BBC.

Особому риску в таком случае подвергаются дети и пожилые люди.