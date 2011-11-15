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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Выхлопные газы помогают горожанам бороться со стрессом?

15 ноября 2011, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению профессора Тель-Авивского Университета Ицхака Шнелля, вдыхание окиси углерода успокаивает человека, переживающего стресс, пишут сетевые СМИ.
Утверждение Шнелля основывается на исследовании: группа ученых проанализировала состояние здоровья 36 молодых, здоровых студентов, которым пришлось с собой носить сенсоры. Ученые оценили, как уровень шума и загрязнение воздуха влияли на горожан.
В ходе опыта подтвердилось, что шумовое загрязнение мегаполиса самым негативным образом влияло на человека. 
Интересно, что вдыхаемые горожанами выхлопные газы противодействовали стрессу, вызванному шумом.

ЕП

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