Выхлопные газы помогают горожанам бороться со стрессом?

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15 ноября 2011, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению профессора Тель-Авивского Университета Ицхака Шнелля, вдыхание окиси углерода успокаивает человека, переживающего стресс, пишут сетевые СМИ.

Утверждение Шнелля основывается на исследовании: группа ученых проанализировала состояние здоровья 36 молодых, здоровых студентов, которым пришлось с собой носить сенсоры. Ученые оценили, как уровень шума и загрязнение воздуха влияли на горожан.

В ходе опыта подтвердилось, что шумовое загрязнение мегаполиса самым негативным образом влияло на человека.

Интересно, что вдыхаемые горожанами выхлопные газы противодействовали стрессу, вызванному шумом.