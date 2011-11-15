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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Ученые из Университета Пьера и Марии Кюри перелили человеку искусственную кровь

15 ноября 2011, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

 

Выращенные в лаборатории эритроциты успешно перелиты нескольким добровольцам, переливание искусственной крови впервые проведено человеку, а не животным.
Исследователи из Парижского университета Пьера и Марии Кюри произвели каждому добровольцу инъекцию в 10 миллиардов эритроцитов (эквивалент 2 мл крови), выращенных в лабораторных условиях из клеток их собственного костного мозга.
Спустя 26 дней уровень выживаемости лабораторных эритроцитов составлял 41-63%. Такой уровень выживаемости эритроцитов вполне сопоставим с обычным уровнем выживаемости этих клеток в организме. При этом введенные эритроциты вели себя совершенно нормально – связывали кислород в легких и доставляли его в ткани – и не демонстрировали никаких признаков озлокачествления.
Однако специалисты отмечают, что эта методика еще очень далека от совершенства, так как среднестатистическое переливание крови требует примерно в 200 раз больше клеток, чем содержалось в экспериментальных инъекциях. 
ЕП

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