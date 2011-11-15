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//Здоровье

Показ рекламы алкоголя провоцирует у человека желание выпить

15 ноября 2011, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

 

Ученые университета Наймеген установили, что реклама алкоголя, транслирующаяся по ТВ, вызывает у людей желание выпить, пишет myjane.ru.
К такому выводу исследователи пришли в ходе эксперимента: 80 респондентов были разделены на две различные группы. Одни из испытуемых смотрели фильм, а вместе с ним и рекламу алкоголя. Другим были предложены простые передачи по ТВ. В обоих залах для просмотра передач был установлен бар с различной выпивкой.
Оказалось, что студенты первой группы, смотревшие вместе с фильмами и рекламу алкоголя, выпили на полторы бутылки пива (каждый) больше, чем добровольцы из другой группы.
ЕП

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