Валериана улучшит сон женщины, вступившей в возраст менопаузы

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15 ноября 2011, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные из Тегеранского университета советуют дамам во время нелегкого периода - менопаузе -для позитивного настроя и улучшения сна употреблять известное успокоительное средство – валериану, пишет сайт myjane.ru.

Этот совет ученые дают не только потому, что валериана широко известна седативными свойствами, но и потому, что пришли к данному выводу в результате исследования, в котором приняли участие сто дам.

Одним в течение месяца врачи давали пить 2 капсулы валерианы, другим – обыкновенное плацебо. Спустя всего лишь месяц медики сравнили результаты, оказалось, что употребление валерианы позволило 30% респонденткам лучше спать. Такой же результат имелся у принимающих плацебо, но только лишь у 4%.

Ранее АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ писали, что грамотно составленное меню во время климакса продлевает женскую красоту и молодость и является отличной профилактикой многих недугов, обостряющихся в этот непростой период.