Валериана улучшит сон женщины, вступившей в возраст менопаузы
15 ноября 2011, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные из Тегеранского университета советуют дамам во время нелегкого периода - менопаузе -для позитивного настроя и улучшения сна употреблять известное успокоительное средство – валериану, пишет сайт myjane.ru.
Этот совет ученые дают не только потому, что валериана широко известна седативными свойствами, но и потому, что пришли к данному выводу в результате исследования, в котором приняли участие сто дам.
Одним в течение месяца врачи давали пить 2 капсулы валерианы, другим – обыкновенное плацебо. Спустя всего лишь месяц медики сравнили результаты, оказалось, что употребление валерианы позволило 30% респонденткам лучше спать. Такой же результат имелся у принимающих плацебо, но только лишь у 4%.