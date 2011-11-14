Роспотребнадзор: В Москве началась эпидемия гриппа и ОРВИ

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14 ноября 2011, 18:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве началась эпидемия гриппа и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент заболели около 64 тысяч человек. Всего госпитализировано 1120 человек. Отмечается, что большинство из заболевших – дети.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю с 7 по 13 ноября 2011 года выросла на 26,8%, по сравнению с предыдущей неделей.

Показатели заболеваемости выше расчетных эпидемических пороговых величин: среди детей до 2 лет – на 14,3%, среди детей от 3 до 6 лет – на 4,6%, среди детей от 7 до 14 лет – на 12,2%, передает РИА Новости.

На прошлой неделе главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предупреждал, что из-за резкого похолодания количество заболевших простудой значительно увеличится, но гриппа пока не будет. Предполагалось, что эпидемия гриппа начнется после новогодних праздников.