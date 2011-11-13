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//Здоровье

Бурный секс может негативно повлиять на память

13 ноября 2011, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Бурный секс может негативно повлиять на память
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В госпиталь в Вашингтоне поступила 54-летняя женщина в состоянии паники. Медики выяснили, что она полностью забыла, что происходило с ней последние сутки после бурной ночи с супругом, пишет The Daily Mail. Эксперты уверены, что обратившая в клинику женщина пострадала от переходной глобальной амнезии. Ученые считают, что для мозга это не страшно.

Согласно статистике американских ученых, в год происходит три-пять случаев подобной амнезии на сто тысяч человек. Как правило, память к человеку в этом случае возвращается через несколько часов.

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