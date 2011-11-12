Власти Москвы планируют сократить время прибытия "скорой помощи" в столице в экстренных случаях до 9 минут, сообщила в субботу вице-мэр столицы по вопросам образования и здравоохранения Ольга Голодец.

"За счет тех мероприятий, которые были сделаны в этом году, мы существенно сократили время доезда бригады "скорой помощи". Сейчас по хронометражу в режиме онлайн мы стараемся вывезти в экстренных случаях до 9 минут", - сказала Голодец.

Она добавила, что раньше бригады "скорой помощи" доезжали до пациента за 18,5 минуты в обычных вызовах и за 16 минут на срочные вызовы.

"В этом году эта цифра составила 16,5 минуты по обычным вызовам и 13 минут - по срочным вызовам", - подчеркнула заммэра.

Голодец отметила, что таких результатов удалось достичь при помощи улучшения материально-технической базы, приобретения 100 новых машин "скорой помощи" и организации новых 54 постов на дорогах Москвы.

"Это существенный прорыв для нашей "скорой помощи", но бригады работают в интенсивном режиме, чтобы еще больше сократить время приезда к больному. Этот как раз те минуты, которые могут спасти жизнь человека, передаёт радио "Маяк". И сегодня мы видим, что "скорая помощь" чаще всего приезжает вовремя и реально спасает жизнь больному", - подчеркнула Голодец.