Мытье головы может довести до серьезного заболевания

Мытье головы в парикмахерских может довести до серьезного заболевания - до инсульта. Ученые пришли к выводу, что к риску получить инсульт может привести неудобное положение, в котором нужно держать голову, чтобы ее помыл мастер.

Заболевание может возникнуть из-за того, что артерии на шее находятся в стянутом состоянии, и при этом происходит очень резкий приток крови к мозгу, сообщает Раут.ру. У человека в результате может возникнуть головокружение, онемение лица и даже тромб в головном мозге. Если люди, прибегающие к частому посещению парикмахерских считают, что такое положение может подвергнуть опасности их здоровье, то стоит не наклонять так сильно голову, а попросить, чтобы ее помыли в другом положении.