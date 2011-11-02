Диетологи считают, что самая эффективная женская диета — французская белковая

Диету, основанную на белковых продуктах, разработали французы. По мнению французских диетологов, самый эффективный метод, чтобы сбросить вес, необходимо употреблять в пищу мясо, яйца, а также рыбу.

Специалисты по снижению веса считают самым главным есть продукты с содержанием белка в умеренных количествах, не более ста граммов в день, и чередовать их употребление. У дамы должно быть несколько приемов пищи и съедать следует небольшое количество еды. Также стоит включить в рацион молоко, в котором содержится белок, сообщает Раут.ру. Такой режим питания поможет женщине не набрать лишних калорий.

Но важно помнить о том, для сохранения фигуры полезны здоровый сон и правильный распорядок дня. Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе и физической активности. Желательно посвятить не менее 30 минут в день упражнениям, которые помогут растянуть мышцы и привести их в тонус.

Представительницы прекрасного пола утверждают, что в большинстве случае некоторые диеты не помогают, а если и способствуют снижению веса, то только на время. Килограммы возвращаются, вес даже увеличивается. Поэтому голодать, по мнению экспертов, совсем не нужно. Белковая диета несмотря на всю простоту, действительно помогает.