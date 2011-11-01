Госдума приняла закон об охране здоровья в России

Депутаты Государственной Думы РФ приняли во вторник во втором и третьем чтениях закон об охране здоровья в РФ, который ранее вызвал бурное обсуждение в СМИ и профессиональном сообществе.

Документ гарантирует россиянам право на бесплатную медпомощь, позволяет пациенту самому выбрать врача и медицинскую организацию (раз в год), закрепляет единые стандарты оказания медицинской помощи на всей территории России.

Эти требования распространяются на все медучреждения, независимо от формы собственности. В проекте также указывается на недопустимость отказа в оказании медицинской помощи.