Госдума приняла закон об охране здоровья в России
1 ноября 2011, 19:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Депутаты Государственной Думы РФ приняли во вторник во втором и третьем чтениях закон об охране здоровья в РФ, который ранее вызвал бурное обсуждение в СМИ и профессиональном сообществе.
Документ гарантирует россиянам право на бесплатную медпомощь, позволяет пациенту самому выбрать врача и медицинскую организацию (раз в год), закрепляет единые стандарты оказания медицинской помощи на всей территории России.
Эти требования распространяются на все медучреждения, независимо от формы собственности. В проекте также указывается на недопустимость отказа в оказании медицинской помощи.