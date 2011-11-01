Роспотребнадзор призвал прививать детей от гриппа

В Роспотребнадзор не ожидают эпидемии гриппа в Москве ранее февраля. В настоящее время ситуация в Москве спокойная. По заверению начальника отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Ирины Лыткиной, до конца января следующего года эпидемии гриппа в столице не будет.

В Москве сейчас проводятся профилактические работы и вакцинация жителей столицы.

Планируется, что 2,8 млн. москвичей, в том числе 78% всех детей будут привиты против гриппа в ближайшее время. Город от эпидемии гриппа несет экономические потери.

По данным Роспотребнадзора, в 2010 году Москва потеряла 26,7 млрд рублей на больничные листы и от потери количества рабочих.

Представитель Роспотребнадзора призвала родителей прививать своих детей от гриппа. По данным ведомства, привитые дети болеют в четыре раза меньше, чем те, которые не проходили вакцинацию против гриппа.